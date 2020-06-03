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Aktüel

Minibüs ile otoyola ters yönden giren 6 hırsızlık şüphelisinden 4’ü yakalanarak gözaltına alındı

Başakşehir’de gece bekçilerinin dur ihtarına uymayan 6 hırsız şüphelisi kullandıkları minibüs ile önce kaza yapıp daha sonrada Kuzey Marmara Otoyoluna tersten girerek kaçmaya çalıştı.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 06:32:53 -
Minibüs ile otoyola ters yönden giren 6 hırsızlık şüphelisinden 4’ü yakalanarak gözaltına alındı

Başakşehir’de gece bekçilerinin dur ihtarına uymayan 6 hırsız şüphelisi kullandıkları minibüs ile önce kaza yapıp daha sonrada Kuzey Marmara Otoyoluna tersten girerek kaçmaya çalıştı. Uzun süren kovalamacanın ardından 6 şüpheliden 4’ü yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 2 kişi şüphelide kaçarak kayıplara karıştı.


Kovalamaca sabah saat 05.00’da Başakşehir İlçesi Güvercintepe Mahallesi O-3 Güney yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir minibüs uygulama yapan gece bekçilerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kaçan minibüs daha sonra başka bir araca çarptı.


Araca çarpan minibüs Kuzey Marmara Otoyoluna tersten girerek kaçmaya başladı. Durumu haber alan polis ekipleri otoyolda kapama işlemi yaparak minibüsü yakaladı. Yakalanan minibüsün içindeki 6 hırsız şüphelisinden 4’ü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. 2 kişi ise kaçarak kayıplara karıştı.


Yakalanan minibüsün içinden keski, levye, tornavida ve bere ile araç plakası bulundu.Polis ekipleri plakası ve minibüsün çalıntı olduğunu düşünerekten aracı otoparka kaldırdı. Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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