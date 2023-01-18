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Aktüel Minibüs ile otomobil birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var
Aktüel

Minibüs ile otomobil birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 8 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-18 23:24:00 - 2023-01-18 23:24:53

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Akçakale yolunun cezaevi kavşağı mevkisinde meydana geldi. Ali E. yönetimindeki 33 E 6920 plakalı minibüs ile A.E. idaresindeki KN-SY 115 yabancı plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Kazada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 8 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere taşındı.

Polis, bölgede güvenlik önlemi alarak, inceleme çalışması yaptı, trafik akışını kontrolü bir şekilde sağladı. Araçların çekici yardımı ile yoldan taşınmasıyla trafik normale döndürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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