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Mini Mini Hentbol Türkiye Şampiyonası başladı

Amasya Kapalı Spor Salonu’nda 17-21 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan Mini Mini Hentbol Türkiye Şampiyonası başladı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 14:38
Mini Mini Hentbol Türkiye Şampiyonası başladı

Amasya Kapalı Spor Salonu’nda 17-21 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan Mini Mini Hentbol Türkiye Şampiyonası başladı.


12 kız, 11 erkek takımının katıldığı şampiyonada 280 sporcu kıyasıya mücadele edecek. İlk gün 10 karşılaşmanın oynandığı şampiyonada 2008 doğumlu minikler kıyasıya mücadele etti.İlk maçta erkeklerde Ordu’yu 16-7 yenen Amasya Atatürk Lisesi Gençlik Spor Kulübü Hentbol Takımı Antrenörü Mehmet Kantar, “Bu sene çok ciddi bir ekibimiz var. Çok güzel çalışmalar yaptık. Gelecek adına bu gençleri yetiştirmek için ekiple beraber çalışıyoruz.Sonuçları biraz önce aldık, daha da devamı gelecek. Amasya bir hentbol şehri, Amasya hentbolda bir marka. İlk maç Ordu’yla 16-7 aldık. Bizim için sonuç çok önemli değil, önemli olan bu gençlerin geleceğe yetişmesi. Maç alınır verilir ama önemli olan bu çocukları kazanıp, onları geleceğe hazırlamak” dedi.


Türkiye Hentbol Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Mustafa Gödek ise, “Şampiyonaya 12 kız, 11 erkek takım katıldı. Bence katılım çok iyi” diye konuştu.


Kızlarda ise Amasya Hentbol Takımı, Antalya İl Karmasını 13-9 mağlup etti. Amasya Atatürk Lisesi Gençlik Spor Kulübü Hentbol Takımı Antrenörü Reyhan Alacam, “Rakip çok güçlüydü. Bir an dedik maçı kaybedeceğimizi düşündük ama top bizi sevdi bu sefer biz aldık. Rakibimiz baya iyi hazırlanmış ama bizde iyi hazırlandık. Ekim ayından beri antrenörlerle beraber hiç antrenman aksatmadan devam ettik. Emeğimizin karşılığını aldık. Daha da iyi maçlar çıkaracağız. Bir olmak için geldik, olacağımıza da inanıyoruz” diye konuştu.


Mini Mini Türkiye Hentbol Şampiyonası’nda ilk gün toplam 10 maç oynanırken, şampiyona 5 gün devam edecek.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 14:38
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