Milyonları ilgilendiren karar! Saat 19:00'a kadar açık... Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; vergi daireleri 31 Ocak 2019 Perşembe günü saat 19:00'a kadar açık bulundurulacak.

Vergi daireleri 31 Ocak 2019 Perşembe günü saat 19:00'a kadar açık bulundurulacak. Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: "Bilindiği gibi, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların onikinci, 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların onuncu ve 2019 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi birinci taksitinin ödeme süreleri 31 Ocak 2019 Perşembe günü sona ermektedir. Bu nedenle, vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla 31 Ocak 2019 Perşembe günü saat 19:00' a kadar tüm vergi daireleri açık bulundurulacaktır"

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