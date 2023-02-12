Milyonları gözyaşına boğan fotoğraf! Mehmetçik sahada değil diyenler utansın

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 10 ilde büyük yıkıma yol açtı.

Binlerce insanın hayatını kaybettiği depremlerin vurduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına devam edilirken, Mehmetçik de sahada yardımlarını sürdürüyor.

Kahramanlar sahada

İlk günden bu yana vatandaşa kol kanat geren kahramanlar, hem enkaz altına girdi, hem toprağın üzerinde barınma ihtiyacını giderdi.

Türlü türlü iddialara rağmen, tıpkı kurtarma ekipleri gibi onlar da 1 dakika bile durmadı.

4 askerini depremde şehit veren TSK’nın unsurları, ayrıca bugüne kadar tahliyelere de öncülük etti.

Türkiye tek yürek...

Milli Savunma Bakanlığı, depremin 6’ncı gününde öyle bir paylaşım yaptı ki, gören gözyaşlarına hakim olamadı.

Bir erin sırtında yaşlı bir adamı taşıdığı ana ilişkin fotoğraf karesi, “Türkiye tek yürek” notuyla resmi hesaptan yayınlandı.

Bu kareye binlerce beğeni yağdı.