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Aktüel Milyonlarca yardım malzemesi Pakistan'dan Türkiye'ye yollanıyor!
Aktüel

Milyonlarca yardım malzemesi Pakistan'dan Türkiye'ye yollanıyor!

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye'ye gönderilen 100 tonluk yardım malzemelerinin uçağa yüklendiği havaalanında yaptığı konuşmada, Türkiye için 10 milyar Rupilik bir yardım fonu oluşturulduğunu belirterek, halkı bağışta bulunmaya çağırdı.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 15:19:00 -
Milyonlarca yardım malzemesi Pakistan'dan Türkiye'ye yollanıyor!

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye'ye gönderilen 100 tonluk yardım malzemelerinin uçağa yüklendiği havaalanında yaptığı konuşmada, Türkiye için 10 milyar Rupilik bir yardım fonu oluşturulduğunu belirterek, halkı bağışta bulunmaya çağırdı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye'ye gönderilen 100 tonluk yardım malzemelerinin uçağa yüklendiği havaalanında yaptığı konuşmada, Türkiye için 10 milyar Rupilik bir yardım fonu oluşturulduğunu belirterek, halkı bağışta bulunmaya çağırdı.

Türkiye'de meydana gelen ve 18 binden fazla ölüme yol açan iki büyük depremin ardından ülkeye yardım yağıyor. Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif, Lahor kentinde Türkiye'ye gönderilen 100 tonluk yardım malzemelerinin uçağa yüklendiği Lahor Allame İkbal Uluslararası Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Başbakan Şerif, Pakistan'ın asrın felaketinden etkilenen ülkeye yardımlarını her gün sürdüreceğini ifade etti. Başbakan Şerif, Türkiye için 10 milyar Rupilik bir yardım fonu oluşturulduğunu belirterek halkı bağışta bulunmaya çağırdı. Pakistan'ın bu şartlar altında Türkiye'yi asla terk etmeyeceğini söyleyen Şerif, halka cuma namazında depremzedeler için dua etme çağrısında da bulundu. Şerif, Türkiye ve Suriye'de binlerce kişinin enkaz altında kalan sevdiklerini aradığını vurgulayarak, "Türkiye ve Suriye halkının bu sıkıntıyı atlatacağına inanıyorum" dedi.

Türkiye'nin Pakistan'ı vuran sel felaketinde milyonlarca dolar yardımda bulunduğunu hatırlatan Şerif, "Depremin Türkiye'yi vurduğu gün bölgeye Pakistan ordusundan bir ekip sevk edildi ve yardım malzemelerinin sevkiyatına başlandı" şeklinde konuştu.

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