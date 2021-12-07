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Otomotiv Milyonlarca vatandaş bu haberi bekliyor! MTV oranına yüzde 50 indirim gelebilir
Otomotiv

Milyonlarca vatandaş bu haberi bekliyor! MTV oranına yüzde 50 indirim gelebilir

Yeniden değerleme oranı ile en düşük MTV 1.431 liraya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın devreye girerek, bu artışı yüzde 20’ye çekebileceği belirtiliyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 07:46:00 - 2021-12-07 07:48:56
Milyonlarca vatandaş bu haberi bekliyor! MTV oranına yüzde 50 indirim gelebilir

AK Parti kulislerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 25 milyondan fazla araç sahibini ilgilendiren 2022 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi konusunda indirim yetkisini kullanabileceği belirtiliyor.

Yeniden değerleme oranı ile, 2022 yılındaki vergi, harç ve cezalarda yüzde 36,2 artış olacağına dair Hazine ve Maliye Bakanlığının tebliği, kasım sonunda Resmî Gazete’de yayınlanmıştı. Bu artışla birlikte, 2022 yılı için en düşük MTV tutarı 1.431 liraya çıktı.

Piyasada en fazla kullanılan ve motor hacmi 1.301 cc-1.600 cc olan araçlarda ise en düşük MTV 1 1830 liradan 2 bin 492 liraya yükselmişti. Türkiye’de 25 milyondan fazla taşıt bulunuyor.

Cumhurbaşkanı yüzde 50'ye kadar indirim yapabilir

2022 yılında MTV oranlarında yüzde 36,2 artış olacağına yönelik karara rağmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu oranı yüzde 50’ye kadar indirme yetkisi bulunuyor.

Erdoğan, bu yetkisini 2020 yılına ait yeniden değerleme oranı konusunda kullanmış ve MTV’deki yüzde 22,57’lik artışı yüzde 12’ye düşürmüştü. AK Parti kurmayları, önceki yıl yapılan bu indirimle MTV’nin, TÜİK’in açıkladığı yıllık enflasyon oranındaki artışla sınırlı kaldığını hatırlattı.

Parti kurmayları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu yıl da aynı yolu izleyebileceğini belirterek, yüzde 36,2 olarak belirlenen yeniden değerleme oranını MTV için yüzde 20’ye indirebileceğini dile getiriyor. İndirime ilişkin Cumhurbaşkanı kararının ay sonuna kadar Resmî Gazete’de yayınlanması gerekiyor.

MTV’deki artış, yüzde 36,2 yerine yüzde 20 ile sınırlı kalırsa, (1-3 yaş aralığındaki) motor silindir hacmi 1.300 cc ve aşağısında olanların ödemesi gereken vergi tutarı 2022 yılında, 1.431 liradan 1.256 liraya düşecek.

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