Milli teknolojiler sahne aldı
2019 yılında desteklenecek girişimlerim belirleneceği, T3 Vakfı tarafından düzenlenen Girişim Hızlandırma Programı’nda finale kalan 44 girişim, jürinin karşısına çıktı ve projelerini sundu.04 Şubat 2019 Pazartesi 10:26
Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı tarafından düzenlenen Girişim Hızlandırma Programı’nda finale kalan 44 girişim, jürinin karşısına çıktı ve projelerini sundu. Yapılacak değerlendirmenin ardından T3 Vakfı Girişim Merkezi’nin 2019 yılında destekleyeceği girişimler belirlenecek. Hızlandırma Programı kapsamında erken aşama teknoloji girişimlerine 100 bin liraya kadar yatırım yardımı yapılıyor.
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