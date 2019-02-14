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Milli taekwondocu Livanur üçüncü oldu

Çaycuma Toga Spor Kulübü sporcusu Livanur Tiryakioğlu, Antalya’da düzenlenen 6.

14 Şubat 2019 Perşembe 11:22
Milli taekwondocu Livanur üçüncü oldu

Çaycuma Toga Spor Kulübü sporcusu Livanur Tiryakioğlu, Antalya’da düzenlenen 6. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvasında zorlu rakiplerine rağmen üçüncülük başarısını gösterdi.


Antalya’da 51 ülkeden bin 615 sporcunun mücadele ettiği ve 5 gün sürecek olan 6. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvasının ilk gün müsabakasınaMilli Takım adına Yıldız Bayanlar kategorisinde mücadele eden Çaycuma Togaspor Kulübü sporcusu Livanur Tiryakioğlu üçüncü oldu.


Milli Takım ve Çaycuma Toga Spor KulübüTaekwondo Antrenörü Kadir Bölükçü öğrencisinin elde ettiği başarı ile gurur duyduğunu ve ilerleyen zamanlarda daha başarılı sonuçlar elde edeceklerini belirterek, “Bizlere destek olan Zonguldak Gençlik Spor İlMüdürlüğümüze, Çaycuma İlçe Kaymakamımız Serkan Keçeli ‘ye, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı’ya, Çaycuma Gençlik Spor İlçe Müdürlüğümüz Şendoğan Kaya’ya, Çaycuma Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne, Çaycuma Belediye Başkan Adayı Sayın Ahmet Güral Karayılmaz’a, kardeş kulübümüz Çaycuma Gençlik Merkezi Spor Kulübü başkanı Harun Toksoy ‘a, Nebioğlu Gençlik Spor Kulübü Yönetim kuruluna, Toga Spor kulübü yönetim kuruluna sporcularım ve şahsım adına teşekkür ederim” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 11:22
  1. doğa

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