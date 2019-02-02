Milli SİHA yeni görevine hazır Türkiye’nin Katar’a sattığı 6 Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı, üstleneceği görevlere hazır. SİHA’ların, fabrika kabul testleri tamamlanırken, Bayraktar TB2 SİHA’ları kullanacak 55 Katar askeri personelinin Türkiye’deki 4 aylık eğitimleri de sona erdi.

Türkiye’de güvenlik güçlerinin muharebe sahasındaki en önemli yardımcılarından Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ilk ihracat başarısı kapsamında Katar’da üstleneceği görevlere hazırlandı. Katar Silahlı Kuvvetlerine güç katmak için Türkiye’nin milli SİHA platformlarını üreten Baykar’dan alınan 6 Bayraktar TB2 SİHA ile 3 Yer Kontrol İstasyonu’nun fabrika kabul testleri başarıyla tamamlandı. SİHA’ları kullanacak pilotların Türkiye’deki eğitimleri de sona erdi.

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