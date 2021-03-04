Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Mavi Vatan 2021 Tatbikatı' açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı'nın Mavi Vatan 2021 Tatbikatı ile ilgili yaptığı açıklamada Ege, Akdeniz ve Karadeniz çok net bir mesaja yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ege Denizi ve Akdeniz'de 25 Şubat'ta başlatılan 'Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nın başarıyla devam ettiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ege Denizi ve Akdeniz'de 25 Şubat 2021 tarihinde başlayan Mavi Vatan 2021 Tatbikatı başarıyla devam ediyor" denildi.
"Karadeniz, Akdeniz, Ege Mavi Vatandır bizlere"
Paylaşımda ayrıca, 'Çelikten kaledir donanmamız. Şimşek çaktırır denizlerde. Karadeniz, Akdeniz, Ege Mavi Vatandır bizlere' notuyla tatbikattan fotoğraflar yer aldı.
İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın o paylaşımı: