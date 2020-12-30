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Aktüel Milli Savunma Bakanlığı uzman yardımcısı ve memur alımı yapacak
Aktüel

Milli Savunma Bakanlığı uzman yardımcısı ve memur alımı yapacak

Yeniakit Publisher
2020-12-30 17:05:02 -
Milli Savunma Bakanlığı uzman yardımcısı ve memur alımı yapacak

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) uzman yardımcısı ve memur kadrolarına personel alımı yapılacak.

MSB'den yapılan açıklamaya göre, Bakanlık ve Genelkurmay Başkanlığında istihdam edilmek üzere uzman yardımcısı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesinde istihdam edilmek üzere memur alınacak.

Milli Savunma uzman yardımcılığı kadrolarına alınacak personel MSB Ankara merkez teşkilatında, Silahlı Kuvvetler uzman yardımcılığı kadrolarına alınacak personel ise başkentteki Genelkurmay Başkanlığı Karargahında görev yapacak.

Son başvuru tarihi 31 Ocak 2021 olan alımlarla ilgili "https://personeltemin.msb.gov.tr/" adresinden başvuru detayları ve formuna ulaşılabilecek.

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