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Aktüel Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Sayı 20'ye yükseldi
Aktüel

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Sayı 20'ye yükseldi

Tel Rıfat'tan Öncüpınar Hudut Karakolu'na yapılan saldırı sonrası başlatılan meşru müdafaa atışları sonucunda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-23 12:03:00 -
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Sayı 20'ye yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Rıfat'tan Öncüpınar Hudut Karakolu'na yapılan saldırı sonrasında başlatılan meşru müdafaa atışları sonucunda, 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tel Rıfat'tan Öncüpınar Hudut Karakolumuza yapılan hain saldırı sonrası başlatılan meşru müdafaa atışları sonucunda dün 6 terörist etkisiz hale getirilmişti. Bugün de 3 terörist daha etkisiz hale getirilerek, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 20'ye yükseldi" ifadelerine yer verildi.

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