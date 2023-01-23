Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Sayı 20'ye yükseldi
Tel Rıfat'tan Öncüpınar Hudut Karakolu'na yapılan saldırı sonrası başlatılan meşru müdafaa atışları sonucunda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Tel Rıfat'tan Öncüpınar Hudut Karakolu'na yapılan saldırı sonrasında başlatılan meşru müdafaa atışları sonucunda, 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tel Rıfat'tan Öncüpınar Hudut Karakolumuza yapılan hain saldırı sonrası başlatılan meşru müdafaa atışları sonucunda dün 6 terörist etkisiz hale getirilmişti. Bugün de 3 terörist daha etkisiz hale getirilerek, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 20'ye yükseldi" ifadelerine yer verildi.