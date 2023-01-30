Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Etkisiz hale getirildiler!
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Zap'ta teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirdi" ifadeleri kullanıldı.