  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Etkisiz hale getirildiler!
Aktüel

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Etkisiz hale getirildiler!

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-30 12:10:00 -
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Etkisiz hale getirildiler!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Zap'ta teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirdi" ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23