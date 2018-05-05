Milli Görüşçüler'den tepki: Çatı çöktü, seçimden sonra da 'Temel' çöker

20. Dönem Zonguldak Milletvekili, Saadet Partisi eski Genel Başkan Yardımcısı ve Milli Görüş Platformu Sözcüsü Necmettin Aydın "24 Haziran seçimleri"ni değerlendirdi.

ÇATISIZ KALDILAR

İşte Aydın'ın o açıklaması:

Muhalefet ortak bir cumhurbaşkanı adayı gösteremedi. Çok uğraştılar ama çatıyı kuramadılar. Çatısız kaldılar. Çatıdan yoksun olmak çok sıkıntılı bir durumdur. Kışın soğuğu, yazın sıcağı, baharın çiği-nemi yağar üstünüze. Onun için atalarımız her şeyden mühimi başını sokacak bir çatın olsun demişlerdir. Allah kimseyi çatısız bırakmasın

Ana muhalefet partisine tavsiyemiz kimleri çatı adayı düşündüyse, kimlerle 50+1 oy alabileceğini hesap ettiyse seçimden sonra partinin başına onu getirmelidir. Eğer bu sayın Abdullah Gül ise bu Türkiye için çok iyi olur. Tüm iktidar makamlarına sırasıyla gelmiş bir büyük tecrübe olan sayın Gül’ün Muhalefet partisi başkanı olarak halkın karşısına çıkıp oy istemesi tüm geçmişini de ibra etmek demektir ki dünya da örneği yoktur. Böyle bir başarı kendisi için olduğu kadar Türkiye için, demokrasi içinde çok büyük bir kazanım olur.Veya CHP oy almayı düşündüğü kitleleri temsil edecek yeteri kadar siyasi kişileri parti yönetimine almalıdır. Türkiye’yi yönetebilecek, yönetimi devralmaya aday bir muhalefet partisi Türkiye’nin en büyük ihtiyacıdır. Yoksa bu çatı işi bundan sonra hiç tutmaz ve CHP için her seçim bir başka hüsran demektir

CHP'NİN SP İLE İTTİFAKI MÜTEDEYYİN MÜSLÜMAN KİTLELERİN OYUNU ALMAK İÇİN

Çatısı çöken muhalefet başka hesaba yöneldi ve birkaç milletvekili nasıl çıkarırız TEMEL hesabını esas alarak seçim ittifakı kurdular. Seçim ittifakları geçmişte de oldu ama birbirine yakın fikir ve gönül iklimi toplulukların temsilcisi (SHP-HDP; RP-MHP-IDP; SP-BBP) partiler arasında yapılmıştır. Buna rağmen beklenen sonuç alınamamıştır. Milli Görüş Partileri farklı partilerle koalisyon kurmuş ama CHP, AP, ANAP gibi farklı partilerle seçim ittifakı yapmamıştır. Elbette partilerin anlaşarak güçleri oranında temsil edildikleri koalisyonlar kurmaları ve bir program üzerinde anlaşmaları doğaldır.

Ama seçim ittifakı farklıdır. Mesela CHP, SP ile niçin seçim ittifakı yapmaktadır? CHP’nin son kırk yıldır oyları % 25 geçmemektedir. Mütedeyyin Müslüman kitlelerin oyunu almak için yapmaktadır.

CHP'Lİ SEÇMEN HAZMEDEMEZ, MÜTEDEYYİN MÜSLÜMANLAR BU HİLEYİ YUTMAZ



Diyelim ki CHP amacına ulaştı ve bu seçimde Meclis çoğunluğunu ele geçirdi. Üç-beş Milletvekili için oy pusulasında yan yana durarak adına da MİLLET ittifakı deyip bu günkü CHP’ ye bir nevi kefil olanlar, ona da oy verebilirsin diyenler acaba ne yaptıklarının farkındamıdırlar?

Önce CHP’li seçmen bunu hazmedemez. 0.7 lik bir partinin gölgesi rahatsız eder.



İkinci olarak mütedeyyin Müslümanlar sağduyuludur bu oyuna gelmez, bu hileyi yutmaz .

Şuurlu Milli Görüşcüler zaten çoktan bu yanlış yollara sapanları terketmişlerdir.



İmza ile aday olma yolunu seçen sayın Akşener’in, bu ittifaka girerek küçük hesap peşinde görüntüsü vereceğinden partisi daha baştan yok olur.

SEÇİMDEN SONRA TABELAYI ASACAK YER BULAMAYACAKLAR



Sonuç olarak bu TEMEL bu seçimde çöker.



Son hamleleri ellerindeki tabelayı siyasi ranta çevirmektir.



Ancak seçimden sonra bu tabelayı asacak yer, arayanlarıda adreslerinde bulamayacaklardır.

MİLLİ GÖRÜŞÇÜLER SEÇİMDEN SONRA GERÇEĞİ GÖRECEKLER



Yıllarca evliya sanıp eşkıyaya hizmet eden, her yanlışında efendi beni imtihan ediyor diyen derviş misali saygı duyduğum üç-beş milli görüşçü de bu seçimden sonra gerçeği göreceklerdir.