Milli futbolcu Deniz Gül, hedeflerinin ve hayallerinin çok büyük olduğunu açıkladı

Milli futbolcu Deniz Gül, hedeflerinin ve hayallerinin çok büyük olduğunu söyledi.

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlık kapsamında Kadıköy’de Kuzey Makedonya ile oynayacak A Milli Futbol Takımı’nda futbolculardan Deniz Gül, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Her zaman sahada en iyisini vermeye çalıştığını söyleyen Gül, "Çok fazla iyi oyuncumuz var. Çok büyük hayallerim ve hedeflerim var. Bu hedeflere hep birlikte ulaşacağımıza inanıyorum. 2002 yılında ben daha doğmamıştım ama muazzam bir yolculuk yapmışlardı. Umarım biz de aynısını ya da daha iyisini yapabiliriz" diye konuştu.