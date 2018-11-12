Milli Futbol Takımı'nda mesai başladı

A Milli Futbol Takımı, 17 Kasım Cumartesi günü Konya'da İsveç'le oynayacağı UEFA Uluslar Ligi ve 20 Kasım Salı günü ise Ukrayna ile Antalya'da yapacağı özel maçların hazırlıklarına başladı.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, aday kadroya bugün dahil edilen Fenerbahçeli Mehmet Topal da katıldı.

Milli takım, ısınma hareketleri ile başladığı antrenmanda, ısınma koşusunun ardından pas çalıştı. Ay-yıldızlı ekip, basına kapalı bölümünde ise taktik çalışması ile idmanı tamamladı.