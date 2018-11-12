THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Antalya İzmir
0553 313 94 23
impression

Milli Futbol Takımı'nda mesai başladı

Milli Futbol Takımı, 17 Kasım Cumartesi günü İsveç'le oynayacağı Uluslar Ligi ve 20 Kasım Salı günü Ukrayna ile yapacağı özel maçların hazırlıklarına başladı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 21:41
Milli Futbol Takımı'nda mesai başladı

A Milli Futbol Takımı, 17 Kasım Cumartesi günü Konya'da İsveç'le oynayacağı UEFA Uluslar Ligi ve 20 Kasım Salı günü ise Ukrayna ile Antalya'da yapacağı özel maçların hazırlıklarına başladı.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, aday kadroya bugün dahil edilen Fenerbahçeli Mehmet Topal da katıldı.

Milli takım, ısınma hareketleri ile başladığı antrenmanda, ısınma koşusunun ardından pas çalıştı. Ay-yıldızlı ekip, basına kapalı bölümünde ise taktik çalışması ile idmanı tamamladı.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 21:41
  1. Konya
  2. Antalya
  3. MİLLİ TAKIMLAR Haberleri
  4. MİLLİ TAKIMLAR

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trafikte yeni dönem! İhlal edenlere bin TL ceza kesildi
    1. Trafikte yeni dönem! İhlal edenlere..
    2. Narlı pasta tarifi
    3. Çocuk yaralanmaları için ev yapımı..
    4. Bitter çikolatanın faydaları
    5. Damarların tıkanmasına neden olan..
    6. 3 malzeme ile doğal yüzey temizleyicisi
    7. Boğaz İçin zencefilli pastil tarifi
    8. 40 Kaçak göçmen yakalandı
    9. Bulaşık makinanız sert su lekeleri..
    10. İtalyan devleri Ozan'ın peşinde!
    11. Dani Alves, Premier Lig'de oynamak..
    12. Bebeğiniz göz teması kurabiliyor mu?
    13. Alves, İngiltere Premier Lig'de..
    14. Tekirdağ'da cuma gününden beri haber..
    15. Okan, Milli Takım'a davet edildi!
    16. Birleşmiş Milletler'den Yemen'de..
    17. Cinsiyetçi ayrımcılık tuzağına Bakan..
    18. Katil İsrail Gazze sınırına askeri..
    19. Kocaeli'de itfaiyenin denizden..
    20. ABD Kongresine 'Kaşıkçı' çağrısı:..
    "Atatürk ilah değildir" diyen Emine Şahin tutuklandı
    "Atatürk ilah değildir" diyen Emine Şahin tutuklandı
    Sosyal medyadan Aile Bakanı Selçuk'a gönderme: Ey bacım yanındayız
    Sosyal medyadan Aile Bakanı Selçuk'a gönderme: Ey bacım yanındayız
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Tam bir facia, katliam, tek kelimeyle intihar!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Tam bir facia, katliam, tek kelimeyle intihar!
    Skandal tutuklamaya vatandaşlardan sert tepki! #AtatürkİlahDeğildir
    Skandal tutuklamaya vatandaşlardan sert tepki! #AtatürkİlahDeğildir
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki

    Günün Karikatürü

    11 Kasım 2018
    Diyanet, Erbaş'ın, Kadir Mısıroğlu ziyaretine dair açıklama yaptı
    Diyanet, Erbaş'ın, Kadir Mısıroğlu ziyaretine dair açıklama yaptı
    Bu seçimin mağlubu belli oldu... Şener: Aday olabilirim
    Bu seçimin mağlubu belli oldu... Şener: Aday olabilirim