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Ekonomi Milli Emlak ihale ile taşınmaz satışı yapacak
Ekonomi

Milli Emlak ihale ile taşınmaz satışı yapacak

Keles Milli Emlak Şefliği özelliklerini ilanla duyurduğu taşınmazları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulüyle satış ve kiralaması için ihaleye çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-07-06 13:37:00 -
Milli Emlak ihale ile taşınmaz satışı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ihaleler 27.07.2022 günü saat 10:00’dan itibaren Keles Milli Emlak Şefliğinde toplanacak komisyon huzurunda yapılacak.

Şartname ve ihale dosyaları mesai saatleri içerisinde Keles Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.

İhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr ve https://bursa.csb.gov.tr internet adreslerinden öğrenilebilir. Bilgi için: Tlf.: 0 (224) 861 20 82

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