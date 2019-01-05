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Milleti hastalık hastası yapıyorlar

“Çağdaş yaşam” tutkusuyla esir alınan insanlar, beyinleri yıkanarak hastalık hastası haline getiriliyor.

05 Ocak 2019 Cumartesi 15:46
Milleti hastalık hastası yapıyorlar

Otururken veya yatakta bacaklarınızda karıncalanma, uyuşma mı oluyor?.. Uykuya dalmakta güçlük mü çekiyorsunuz?.. Size “Huzursuz Bacak Sendromu” hastası diyorlar.

Hanımların özel günlerinde yaşadıkları gerginlik, sinirlilik, unutkanlık, baş ağrısı, bulantı, halsizlik gibi belirtilere de “Regl Öncesi Disforik Bozukluk” deyip çıktılar. Böyle bir hastalığı birçok ülke kabul etmiyor. Çocuğunuz biraz hareketli.. “Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Sendromu”.. Hanımların ‘Başım ağrıyor’ türü bahaneleri “İşlev Bozukluğu”.. Bağırsaklarınız gurulduyorsa, “İrritabl Bağırsak Sendromu”.. Utangaçlık “Sosyal Fobi” veya “Sosyal Anksiete Bozukluğu”.. Tabii her birine de sayısız ilaç üretiliyor ve bu ilaçlar yoluyla toplumun kanı emiliyor.

Dünyayı ilaç bataklığına çevirmek isteyen profesyonel hastalık satıcıları, insanları zayıf noktalarından vurmaya çalışıyor. Bitakım ilaç şirketleri “çağdaş yaşam” tutkusuyla çekilen bazı sıkıntıları bir hastalık gibi zihinlere, kazıyarak, toplumu soymak için fırsatçılık yapıyor. Amerika'da ilaç reklamlarını denetleyen FDA sık sık ilaç şirketlerini, kanunlara aykırı, yanıltıcı reklam yaptıkları için uyarıda bulunuyor. Endüstrinin umurunda değil. İhlallere rağmen şirketler cezalandırılamıyor.

 

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Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 15:50
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