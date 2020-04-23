Mike Pompeo’dan basın toplantısında çağrı! Laboratuvarlarına girilsin

Ülkesinde basın toplantısı düzenleyen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin’de bulunan hassas laboratuvarlara müfettişlerin girmesine izin verilmesini istedi.

Koronavirüsün Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıkmış olma ihtimalini dışlamayı tekrar reddeden bakan, "Araştırma için karmaşık patojenleri içeren bu laboratuvarların hala açık olduğunu hatırlamanız lazım. Bu sadece Vuhan Viroloji Enstitüsü değil" diye konuştu.

Bu laboratuvarlarda bulunan maddelerin kaza eseri bir şekilde sızılmasına izin verilmeyecek şekilde güvende tutulması gerektiğini vurgulayan Pompeo, Çin’in koronavirüsün bir numunesini henüz paylaşmadığını, hala virüsün Vuhan'da çıkmış olabileceği tesislere ve yerlere kimsenin erişmesine izin verilmediğini söyledi.

ABD yönetimi, yeni tip koronavirüsün çıkış yeri olan Çin'in Vuhan kentindeki laboratuvardan yayıldığı iddiaları sürekli dilendirse de, DSÖ Sözcüsü Fadela Chaib 'eldeki bütün kanıtların Kovid-19'un geçen yılın sonlarında Çin'deki yarasalardan bulaştığına ve laboratuvarda üretilmediği ya da manipüle edilmediğine işaret ettiğini' söylemişti.