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Migrene ve eklem iltihabına karşı 'Gümüşdüğme'

Bir tür papatya olan gümüşdüğme, 20-60 cm yükseklikte, kuvvetli kokulu ve otsu bir bitkidir.

04 Ocak 2019 Cuma 15:34
Migrene ve eklem iltihabına karşı 'Gümüşdüğme'

1980’lerin başında bitkinin taze yaprakları bazı Avrupa ülkelerinde migrene karşı (günde 2-3 taze yaprak ekmek içine konularak veya bal ile ezilerek yemek suretiyle) kullanılmaya başlanınca, modern herbalisler, bazı üniversiteler ve klinikler bir dizi araştırmaya başladılar. 1980’lerin başlarından itibaren yapılan bu bilimsel araştırmalar migrene karşı pozitif sonuçlar verince binlerce yıldan sonra tekrar ilgi çekti.

Gümüşdüğme bitkisinin etken maddesi olan parthenolidlerin, ağrıyı ileten prostoglandinleri ve migreni tetiklediğine inanılan serotonin hormonunun üretimini engellediği, kılcal damarlarda kanın pıhtılaşmasını sağlayan küçük hücrelerin oluşumunu azalttığı bu araştırmalarda bulundu.

Yapılan çalışmalarda gümüşdüğmenin migrene eşlik eden bulantı, baş dönmesi ve depresyon gibi semptomlarında bir azalma gözlenmiştir. Gümüşdüğmenin migrene karşı etkisini hissedebilmek için birkaç ay (1-2 ay) düzenli kullanımı büyük önem taşımaktadır. Yakın zamanda İngiltere’de yapılan bir araştırmada ise gümüşdüğmenin içeriğinde temel yağlar, flavonoid glikozitler, pinen türevleri ve kostik asite ilave olarak yeni bir flavonol olan ve tanetin adı verilen anti-inflammatuar gibi bir etkili madde bulunmuştur.

Bu etkisinden dolayı gümüşdüğme İngiltere’de romatoid artrit veya artrit (arthiritis-mafsal-eklem iltihabı) tedavisinde de kullanılmaya başlanmıştır.

 

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Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 15:45
  1. Gümüşdüğme
  2. Gümüşdüğmenin faydaları

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