Migren nedir?

Yarım başağrısı biçiminde de adlandırılır. Ağrı kafatasının belirli bir tarafında duyulan sıkışma hissiyle başlar. Bazen yüz ve ellerde garip duyular, geçici halsizlik, konuşma bozukluğu, hatta geçici felç bile görülebilir. Hasta kişi gözünde şimşekler çaktığını, yıldızlar uçuştuğundan şikâyet eder. Yaklaşık yarım saat sürer. Bu evrede kafatası dışındaki damarlar büzüşmüş, içindekiler ise genişlemişlerdir. Damarların genişlemesiyle kafa içinde ödemin belirmesinin, bu ağrı nöbetlerinin asıl sebebi olduğu söylenmektedir.

Migren kalıtımsal olarak ortaya çıkabileceği gibi stres, adet dönemi, gıda aler jileri gibi etkenler sebebiyle de görülebilir.

Kan damarlarını etkilemeleri yüzünden muz, peynir, çikolata, yumurta, portakal, ıspanak ve domates gibi besinler de migrene yol açabilir. Stres, hormonel ve hava değişimleri, ışık ve aşırı gürültü gibi etkenler de migreni tetikleyebilir.

Yaygın migren ve klasik migren olmak üzere iki temel migren türü bulunmaktadır. Yaygın migrende baş ağrısına ek olarak belki bir ya da iki belirti bulunmaktadır. Ancak bu migren türünde görme bozukluğu yaşanmamaktadır.

Klasik migrenin öncesinde bir uyarıcı olarak migren aurası ortaya çıkar. Aura genellikle görme bozukluğu olarak kendini gösterir. Odaklanma sorunları kör noktalar ve parlak ışık çakmaları olarak ortaya çıkabilecek görme bozukluklarını konuşma güçlüğü, nadiren de olsa kol ve bacaklarda güçsüzlük ve geçici felç takip eder. Aura migrenin birçok kişide sıra dışı, belirgin ve bazen de korkutucu bir hale geldiğini gösteren bir tür erken belirtidir. Migren auraları birkaç farklı şekilde olabilir. En sık rastlanan auralar görsel bozukluklardır; yanıp sönen ışıklar, nesneleri büyük görmek (makropsi), nesneleri küçük görmek (mikropsi) ve zikzaklı şekiller kişinin net görmesini engelleyebilir.

Bazı auralarda tünel içinden bakıyormuş gibi görme ya da görme kaybı bile oluşabilir. Daha nadir olmakla birlikte, auralar bazen his ve konuşma yetisinde gerileme, denge ve güç kaybıyla birlikte görülebilir. Birçok migren hastası, aurayı, migren ağrısının gelmekte olduğunu haber veren bir uyarı olarak kabul eder. Aura, birkaç dakikadan bir saate kadar uzayabilir; beraberinde önemli bir baş ağrısı meydana gelmez.

Belirtiler kaybolunca aura “silinir”. Migren ağrısı çoğunlukla aura bittikten 60 dakika kadar sonra başlar. Migren yaklaşık olarak her 100 kişiden 10’unda görülür. Migren genç kızlarda ve kadınlar da daha sık görülse de rekabeti seven ve kendine aşırı yüklenen genç erkeklerde görülme oranı da artmaktadır.

Çikolata bazı kimselerde mutluluk yerine migreni tetikliyor

Migren yetişkinlerde olduğu gibi çocuklar üzerinde de olumsuz etkiler yapar. Çocuğunuz korktuğunda ya da belirtilerin ağırlığından dolayı paniğe kapıldığında durumu daha da kötüleşebilir. Migrenin en belirgin belirtisi başın sadece bir bölümünde meydana gelen ağrılardır. Tek taraflı ağrının sebebi beyne giden damarların başın bir bölümünde sıkışıp kalmasıdır. Migren krizi 2 gün boyunca devam edebilir, ancak çocuklarda bu sürenin daha kısa olduğu bilinmektedir.