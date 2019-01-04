0553 313 94 23

Migren nedir?

Genellikle başın bir yarısında başlayan, nöbetler halinde gelen şiddetli baş ağrılarına migren denir.

04 Ocak 2019 Cuma 15:31
Migren nedir?

Yarım başağrısı biçiminde de adlandırılır. Ağrı kafatasının belirli bir tarafında duyulan sıkışma hissiyle başlar. Bazen yüz ve ellerde garip duyular, geçici halsizlik, konuşma bozukluğu, hatta geçici felç bile görülebilir. Hasta kişi gözünde şimşekler çaktığını, yıldızlar uçuştuğundan şikâyet eder. Yaklaşık yarım saat sürer. Bu evrede kafatası dışındaki damarlar büzüşmüş, içindekiler ise genişlemişlerdir. Damarların genişlemesiyle kafa içinde ödemin belirmesinin, bu ağrı nöbetlerinin asıl sebebi olduğu söylenmektedir.

Migren kalıtımsal olarak ortaya çıkabileceği gibi stres, adet dönemi, gıda aler jileri gibi etkenler sebebiyle de görülebilir.

Kan damarlarını etkilemeleri yüzünden muz, peynir, çikolata, yumurta, portakal, ıspanak ve domates gibi besinler de migrene yol açabilir. Stres, hormonel ve hava değişimleri, ışık ve aşırı gürültü gibi etkenler de migreni tetikleyebilir.

Yaygın migren ve klasik migren olmak üzere iki temel migren türü bulunmaktadır. Yaygın migrende baş ağrısına ek olarak belki bir ya da iki belirti bulunmaktadır. Ancak bu migren türünde görme bozukluğu yaşanmamaktadır.

Klasik migrenin öncesinde bir uyarıcı olarak migren aurası ortaya çıkar. Aura genellikle görme bozukluğu olarak kendini gösterir. Odaklanma sorunları kör noktalar ve parlak ışık çakmaları olarak ortaya çıkabilecek görme bozukluklarını konuşma güçlüğü, nadiren de olsa kol ve bacaklarda güçsüzlük ve geçici felç takip eder. Aura migrenin birçok kişide sıra dışı, belirgin ve bazen de korkutucu bir hale geldiğini gösteren bir tür erken belirtidir. Migren auraları birkaç farklı şekilde olabilir. En sık rastlanan auralar görsel bozukluklardır; yanıp sönen ışıklar, nesneleri büyük görmek (makropsi), nesneleri küçük görmek (mikropsi) ve zikzaklı şekiller kişinin net görmesini engelleyebilir.

Bazı auralarda tünel içinden bakıyormuş gibi görme ya da görme kaybı bile oluşabilir. Daha nadir olmakla birlikte, auralar bazen his ve konuşma yetisinde gerileme, denge ve güç kaybıyla birlikte görülebilir. Birçok migren hastası, aurayı, migren ağrısının gelmekte olduğunu haber veren bir uyarı olarak kabul eder. Aura, birkaç dakikadan bir saate kadar uzayabilir; beraberinde önemli bir baş ağrısı meydana gelmez.

Belirtiler kaybolunca aura “silinir”. Migren ağrısı çoğunlukla aura bittikten 60 dakika kadar sonra başlar. Migren yaklaşık olarak her 100 kişiden 10’unda görülür. Migren genç kızlarda ve kadınlar da daha sık görülse de rekabeti seven ve kendine aşırı yüklenen genç erkeklerde görülme oranı da artmaktadır.

Çikolata bazı kimselerde mutluluk yerine migreni tetikliyor

Migren yetişkinlerde olduğu gibi çocuklar üzerinde de olumsuz etkiler yapar. Çocuğunuz korktuğunda ya da belirtilerin ağırlığından dolayı paniğe kapıldığında durumu daha da kötüleşebilir. Migrenin en belirgin belirtisi başın sadece bir bölümünde meydana gelen ağrılardır. Tek taraflı ağrının sebebi beyne giden damarların başın bir bölümünde sıkışıp kalmasıdır. Migren krizi 2 gün boyunca devam edebilir, ancak çocuklarda bu sürenin daha kısa olduğu bilinmektedir.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 15:35
  1. Ağrı
  2. migren
  3. migren çeşitleri
  4. çikolata migreni tetikliyor mu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Partimizi karalamaya, siyasi tutumunu sulandırmaya, adaylarımızı yıpratmaya kasten teşebbüs edenler hakkında adli ve hukuki müracaatlar hızlı şekilde gerçekleştirilecektir."
    1. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Partimizi..
    2. GÜNCELLEME 3 - Iğdır'da terör..
    3. AÖF sınav giriş belgeleri açıklandı..
    4. Feminist siyasetçi: Hakiki feminist..
    5. Binali Yıldırım soruları yanıtladı
    6. Süper Kanlı Kurt Ay tutulması ne zaman?
    7. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Milliyetçi..
    8. MHP Genel Başkanı Bahçeli Cumhur..
    9. Plastik şişe getirene bez çanta hediye
    10. Salmonella tehlikesi
    11. Bahçeli'den parti teşkilatına seçim..
    12. Kırşehir'de halk otobüsü ile servis..
    13. "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde..
    14. Yumurta deyip geçme
    15. BMMYK'dan Hindistan'a "Arakanlı..
    16. Chp Bursa Nilüfer İlçe Belediye..
    17. İngiltere’de konut fiyatları fren yaptı
    18. Ersun Yanal meydan okudu!
    19. Schneider Electric, Innovation Talks..
    20. BM'den Suudi Arabistan'a Kaşıkçı çağrısı
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    Genç kızın isteği Başkan Erdoğan'ı şaşırttı: Çok bela bir kızın var
    Genç kızın isteği Başkan Erdoğan'ı şaşırttı: Çok bela bir kızın var
    İmran Han'dan flaş Türkiye açıklaması: Artık zamanı gelmiştir
    İmran Han'dan flaş Türkiye açıklaması: Artık zamanı gelmiştir
    Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ile ilgili flaş sözler! 'Birtakım sonuçları olacaktır'
    Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ile ilgili flaş sözler! 'Birtakım sonuçları olacaktır'
    Kadın hepsine küfretmiş, "Ya Rabbi şükür" diyorlar!
    Kadın hepsine küfretmiş, "Ya Rabbi şükür" diyorlar!

    Günün Karikatürü

    4 Ocak 2019
    Yine o alçak! Görüntüler ortaya çıktı
    Yine o alçak! Görüntüler ortaya çıktı
    Polis, öğretmen, imam, hemşire...İşte mesleğine göre zamlı maaşlar
    Polis, öğretmen, imam, hemşire...İşte mesleğine göre zamlı maaşlar