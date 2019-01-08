Mide fıtığı nedir?



Mide fıtığı diye bir hastalık var. Ülkemizde yaşlı kimselerde bir hayli de yaygın. Onu ülserle, reflü ile karıştırıyoruz zaman zaman ve yanılıyoruz. Bugün size kısaca ondan bahsedeceğiz.

İman tahtasının yani göğüs kemiğinin altında yanma hissi var mı? Boğazınıza doğru yayılan bir ağrı ve ağzınıza birdenbire berrak bir su veya gıda artıkları geliyor mu? Gece uykunuzdan uyandıran öksürük, ses kısıklığı, boğazda gıcık oluşması, boğulma hissi oluyor mu?. Bunların çoğu “reflü” belirtileridir. Sırtüstü yatma, öne eğilme, ıkınma ya da ağır eşya kaldırmayla daha da kötü olabilir. Mide fıtığı ve reflü belirtileri birbirine çok karışabilir. Yukarıda saydıklarımıza ek olarak aşırı geğirme, yediklerinizin ağıza gelmesi ve aşırı miktarda gaz varsa mide fıtığından söz edilebilir. Fıtık yutma güçlüğüne de sebep olabilir. İlerlemiş fıtıklar acil vakalara yol açabilir. Bazen de ilk belirti fıtığın içinde yer alan ülserlerden gelen kanamadır.

Mide fıtığı hastalarında nadiren yutmada güçlük, ilk belirti olarak görülebiliyor.

Sürekli öksürük, kusma, ıkınma, ağır egzersiz, ağır eşya taşıma fıtık oluşumuna yol açabilir. Yaşlılarda ve gebelerde hormon yapısı da mide fıtığının oluşmasına zemin hazırlar.



Şişmanlık, aşırı yağ yemek mide fıtığı ve reflü oluşumunda bir etken. Fakat kesin sebebi şu veya şunlar demek mümkün değil. Ancak çikolata, tereyağı, kahve ve çok asitli yiyeceklerden uzak durmalısınız. Sigara alkol kesinlikle yasak. Sigaranın mide boşalmasına ve asit salgısına doğrudan etkisi var. Gece yatarken bir şey yemeyin. Yatağınızın başucu 40-45 derece kadar yüksek olsun.

Mide fıtığını tamamen geri çeviren bir ilaç yok. Yaşlı kişilerde mide fıtığıyla birlikte kalp, şeker, tansiyon gibi başka hastalıklar varsa ameliyat riski artıyor.