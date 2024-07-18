Mide asidi midemizdeki her şeyi eritirken nasıl oluyor da midemizi de eritmiyor?

Midemizin içinde bulunanların eriyip sindirildiğini biliyoruz. Peki midedeki asit, her şeyi eritebilme yeteneğine sahipken neden mideye bir zarar vermiyor?

Midede her şeyin bu asitle eridiğini düşünürsek aslında hiç de mantıksız bir soru değil.

Ancak işler bizim bildiğimiz gibi de değil. Peki gelelim o çok merak edilen konuya...

Mide asidi neden mideye bir zarar vermez?

Hidroklorik asit içeren midedeki bu sıvı, besinlerin parçalanmasına ve sindirilmesine yardımcı olurken aynı zamanda mide duvarına zarar vermiyor. Hepimizin kafasında da aynı soru dolanıyor: Neden midemizi aşındırmıyor?

Bu olağanüstü dengeyi sağlayan temel unsurlardan biri, mide duvarını kalın bir tabaka hâlinde kaplayarak koruyan mukus adlı özel bir sıvıdır.

Mukus, mide duvarındaki paryetal hücreler tarafından salgılanan ve asidin etkisini nötralize eden bir koruyucu bariyerdir. İçindeki bikarbonat iyonları sayesinde mukus, asidi etkisiz hâle getiriyor ve mide duvarını tahrişten koruyor.

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Bu koruyucu mekanizma, mide asidinin yüksek asitlik düzeyine rağmen mide zarını aşındırmamasını sağlıyor.

Mide asidinin görevleri arasında sindirim enzimlerinin etkinliğini artırmak, proteinleri parçalamak ve mikroorganizmaları yok etmek var. Bu süreçlerin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi de ancak mukusun doğru salgılanması ve asidin denge içinde tutulmasıyla mümkün görünüyor.

Tabii beslenme düzenindeki bozukluklar, stres, sigara ve alkol kullanımı gibi faktörler mide asidinin normal işleyişini bozuyor ve mide rahatsızlıkları yaşayabiliyoruz.

Bu yüzden dengeli ve düzenli beslenmek de bir o kadar önemli.