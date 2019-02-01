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Michelin, Endonezyalı Multistrada'nın yüzde 80'ini satın aldı

Michelin, kurumsal stratejisi doğrultusunda, PT Multistrada Arah Sarana TBK şirketinin yüzde 80'ini satın almak üzere anlaştı

01 Şubat 2019 Cuma 11:38
Michelin, Endonezyalı Multistrada'nın yüzde 80'ini satın aldı

İSTANBUL (AA) - Michelin, kurumsal stratejisi doğrultusunda, Endonezya merkezli lastik üreticisi olan PT Multistrada Arah Sarana TBK (Multistrada) şirketinin yüzde 80'ini satın almak üzere anlaştığını açıkladı.

Michelin'den yapılan açıklamaya göre, Michelin, Multistrada hisselerinin yüzde 80'i için 439 milyon dolar ödeyecek.

Açıklamada verilen bilgilere göre, Multistrada'nın 11 milyon binek araç lastiği, 9 milyon iki çeker lastik ve 250 bin kamyon lastiği üretim kapasitesi bulunuyor. Michelin anlaşma sayesinde, yüksek kalitede ve kullanıma hazır üretim tesislerine, bölge için oldukça rekabetçi bir fabrikaya sahip olacak. Michelin ayrıca bu anlaşmayla, Indomobil ve PT Penta Artha Impressi (Penta) perakende şirketinin de yüze 20'lik hissesini alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Michelin Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Jean-Dominique Senard, "Multistrada şirketinin satın alınması, Michelin’in, Güneydoğu Asya’nın en kalabalık ülkesi olan Endonezya’daki faaliyetlerini artırması ve yeni bir üretim tesisi kurmasına gerek kalmadan rekabetçi ve iyi kalitede bir üretim kapasitesine ulaşması açısından mükemmel bir fırsat niteliğinde." ifadelerini kullandı.

Multistrada’nın Genel Müdürü Pieter Tanuri ise "Multistrada'nın bugünkü konumundan gurur duyuyoruz. Tüm paydaş ve çalışanlarımız için fayda sağlayacak bu yeni büyüme adımında Michelin'in doğru ortak olduğundan hiç kuşkumuz yok." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 11:38
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