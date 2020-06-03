MHP'li Aycan, Kovid-19 ile mücadelede yeni normal hayata geçişi değerlendirdi:

TBMM (AA) - MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, "Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 kapasiteden yüzde 100 kapasiteye dönmesi erken oldu." dedi.

Aycan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgınıyla mücadelede "yeni normal" olarak tanımlanan döneme geçildiğini, salgın açısından bunun, üçüncü döneme denk geldiğini ifade etti.

Üçüncü dönemde, günlük vaka sayısı ile iyileşen kişi sayısının birbirine eşit hale geldiğini anlatan Aycan, "Bu dönemi, kontrollü normal hayat diye tanımlıyoruz. İş yerleri açıldı, kamu çalışmaya başladı fakat kontrolleri elden bırakmamak gerekiyor. Maske, sosyal mesafe ve el hijyenine önem vermeliyiz. Vaka bitmedi, hala var, her gün yeni vakalar ortaya çıkıyor. Bu da riskin geçmediğini gösteriyor." diye konuştu.

Kontrolsüz normal yaşam için henüz erken olduğunu, vaka sayısının sıfırlanmadığını belirten Aycan, test yapılmasına rağmen 14 günde vaka bulunmazsa o zaman normal, kontrolsüz hayata geçilebileceğini vurguladı.

Salgında "ikinci dalga"yı konuşmanın da henüz erken olduğunu, birinci dalganın henüz bitmediğini ifade eden Aycan, bu zamana kadar alınan önlemleri de doğru bulduklarını söyledi.

Aycan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"65 yaş üstüne ve 18 yaş altına kısıtlamanın devam etmesi gerekiyor. Bundan sonra en önemli sorumluluk, kurallara uymaktır. Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 kapasiteden yüzde 100 kapasiteye dönmesi erken oldu. Orada risk var, sosyal mesafeyi ortadan kaldırırsak yakın temas olur. Toplumda ciddi bir şekilde kurallara uymamak var. Sanki her şey bitmiş, tehlike geçmiş gibi davranılıyor. Risk var, virüs hala aramızda dolaşıyor.

Tüm kamu personeli bu dönemde fedakarca çalıştı. Sağlık çalışanları, en önde bu mücadeleyi verdi. Sağlık personeline çok bir şey yapamadık. Hastalıklar veya ölümlerin iş sağlığı açısından değerlendirilmesi mümkün olmadı, bunu bir meslek hastalığı ya da iş kazası olarak tanımlayamadık. Bunlarla ilgili tazminat hakları oluşmadı. Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler olması lazım. Ek ödeme verildi ama herkes yararlanamadı. PTT çalışanları, polisler, zabıtalar bu süreçte çalıştı. Bunlara en azından bir ek ödeme yapmak, ödüllendirme gibi düzenleme yapmak lazım."