MHP'den Bülent Arınç'a zehir zemberek tepki!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasını eleştiren Bülent Arınç'a MHP'den çok sert tepki geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Arınç, henüz FETÖ ile yaptığı işbirliğinin hesabını bile vermedi." dedi.

Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

1- Türk siyasi hayatında bazı binbir surat tipler vardır. İlk akla gelen isim ise Bülent Arınç’tır. Bülent Arınç her renkli her şeydir, herkesle fotoğraf çektirecek, her dalda oynayacak tıynettedir. Pişkinlik, şımarıklık, nobranlık, kibir ve yüzsüzlükte seviye atlamış bir âdemdir.

2- Genelkurmay Başkanlığı'nın kozmik odasına FETÖ’yü sokmakla maruf, Arınç henüz FETÖ ile yaptığı işbirliğinin hesabını bile vermedi. Bu konuda derin bir yarası var ki FETÖ ile mücadelede tavizsiz duran, kendisini sık sık silkeleyen MHP’den gocunduğunu her vesileyle belli ediyor.

3- Arınç; öylesine muhteris ve egoist ki Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir yandan destek veriyor gibi görünürken, diğer yandan Cumhur İttifakı’nın tutarlı ortağı MHP’ye saldırarak bozgunculuk yapıyor. Tam bir FETÖ’cü taktiği…

4- Biz Bülent Arınç’ı iyi tanırız. O; kindar ve içinden pazarlıklı siyasetçi tipine çarpıcı bir örnek. Üstelik politika sahnesinde millî görünüp gayr-i millî unsurlara hizmet veren kripto Türklük düşmanlarının en azılılarından…

5- Bülent Arınç’ın fevkalade tehlikeli açıklamaları, Cumhur İttifakı'nın ortağı Ak Partinin bugünkü politikalarına ters düşmektedir. Bu haliyle Arınç Cumhur İttifakı'nı sabote etmektedir.

6 (son)- Bülent Arınç’ın, kendi ayağına kurşun sıkan malum sözleri, birlik ve bütünlüğümüzü hedef alan mahfilleri sevindirmiştir. Bülent Arınç içinde yer aldığı camianın selameti için elini eteğini ve çatal dilini politikadan çekmelidir.