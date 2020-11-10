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Aktüel MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 10 Kasım mesajı:
Aktüel

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 10 Kasım mesajı:

"İlkeleriyle, ülküleriyle, ülke sevgisiyle sembolleşen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin göz nuru, nabız atışı, kahramanlık sedası olarak hayranlıkla anılacak, her zaman da öncü, önder ve örnek vasfını muhafaza edecektir" - "Atatürk, az zamanda çok ve büyük işler yapmış, nitekim bu işlerin en büyüğü de temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti olmuştur"

Yeniakit Publisher
2020-11-10 09:31:40 -
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 10 Kasım mesajı:

ANKARA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İlkeleriyle, ülküleriyle, ülke sevgisiyle sembolleşen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin göz nuru, nabız atışı, kahramanlık sedası olarak hayranlıkla anılacak, her zaman da öncü, önder ve örnek vasfını muhafaza edecektir." ifadesini kullandı.

Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82'nci yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Türk milletinin kurtuluş simgesi, milli mücadelenin yol başçısı, ilk Cumhurbaşkanı Atatürk'ün ebediyete intikalinin üzerinden 82 uzun yılın geçtiğini hatırlatan Bahçeli, geride kalan bunca zamana rağmen, Türk milletinin aziz hatırasına yönelik hürmet ve özleminin hiç azalmadığını, bilakis eserlerine, fikirlerine ve kutlu mirasına duyulan sevgi ve sadakatin istikrarlı şekilde arttığını vurguladı. Bahçeli, şöyle devam etti:

"Şu sözü bu kapsamdaki çarpıcı gerçeğin itiraf ve ifadesi niteliğindedir. 'Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir.' Atatürk, az zamanda çok ve büyük işler yapmış, nitekim bu işlerin en büyüğü de temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti olmuştur. Büyük bir kumandan olduğu kadar muktedir bir siyasetçi, mahir bir diplomasi ustası, müstesna bir devlet adamı olarak milletimizin gönlünde taht kurmuştur.

Akılla, azimle, cesaretle sabırla, inançla ve milli bir stratejiyle önüne çıkan veya çıkarılan bütün engelleri birer birer aşmış, belirlediği hedeflere ulaşmasını bilmiştir. Hayatı cepheden cepheye koşarak geçmiş, inanmış mücadelesiyle her türlü mihnete, her türlü meskenet ve miskinliğe set çekmiş, duvar örmüştür. Onu anlamak demek Türkiye Cumhuriyeti'ni anlatmak demektir. Onu tanımak demek geçmişle geleceği, istiklal ile istikbali, huzur ile refahı aydınlık bir ufukta buluşturmak, milletin ruh köküyle birleştirmek demektir."

- "Onun karakteri bağımsızlıkla bezenmiştir"

Bahçeli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin iftiharı olmakla birlikte ortak değeri, ortak iradesi, ortak seslenişi de olduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Hala manda ve himaye düşü kuranlar, geleceği başkalarının inisiyatif ve iradesinde görenler hiç kuşkusuz ona yabancı olanlar, onun karşı mevzisinde duruş sergileyenlerdir. Teslimiyetçiliğin anaforuna düşenler, emperyalist senaryolara bel bağlayanlar onun ilkeleriyle çatışan, onun emanetleriyle çelişen karanlık odaklardır. İcazetli zihniyetlerin, sömürgeleşmiş bedenlerin, işbirlikçi beyinlerin, ihanete refakat eden çevrelerin, bunların yanı sıra emperyalist mihrakların gözüne girmek için fırsat kollayan bereketsizlerin Aziz Atatürk'ü özümsemeleri, hakkını teslim etmeleri mümkün değildir. Onun karakteri bağımsızlıkla bezenmiştir. Onun tarihi kararları milletine beslediği engin sevdasıyla bilenmiş, milli hakimiyete yönelik tam bağlılığıyla perçinlenmiştir."

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yılmayan bir meziyete, yenilmeyen bir meşrebe sahip olduğuna dikkati çeken Bahçeli, şunları kaydetti:

"Çünkü karamsarlık ve umutsuzluk onun mizacında görülmemiş, asla yer bulamamıştır. En zor zamanlarda bile milletine güvenerek ateşin içinden çıkmayı başarmış, hiçbir dayatmaya, hiçbir saldırıya, hiçbir imkansızlığa boyun bükmemiştir. Naçiz vücudu toprak olsa da 'En büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti sonuna kadar yaşayacak, sonsuza kadar var olacaktır. İlkeleriyle, ülküleriyle, ülke sevgisiyle sembolleşen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin göz nuru, nabız atışı, kahramanlık sedası olarak hayranlıkla anılacak, her zaman da öncü, önder ve örnek vasfını muhafaza edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Aziz Atatürk'ü vefatının 82'nci yıl dönümünde rahmetle, minnetle ve saygıyla yad ediyorum. Cenab-ı Allah ondan razı olsun diyorum. Niyazım odur ki ruhu şad, mekanı da cennet olsun."

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