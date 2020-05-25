Mezitli’de geri dönüşüm sorun olmak yerine avantaja dönüşüyor

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi’nin, geri dönüşümü sorun olmak yerine avantaja dönüştürmek için çalışma başlattığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, büyük kentlerin en büyük sorunlarından birisi olan geri dönüşüm, çok büyük ekonomik avantajlar sağlamasına rağmen, sistemsel aksaklıklar nedeniyle yeterince değerlendirilemiyor. Mezitli Belediyesi de bu kapsamda, çöplerin ayrıştırılmasından geri dönüşümde çalışan işçilerin durumuna kadar bir dizi faaliyeti hayata geçiriyor. İlgili sivil toplum kuruluşlarını ağırlayarak geri dönüşüm sektörünün sorunları ve çözüm önerileri konusunda fikir alışverişinde bulunan Belediye Başkanı Neşet Tarhan, dünya genelinde yapılan iyi uygulamaları araştırdıklarını ifade etti.

Gelişmiş ülkelerde atıkların çöp değil geri dönüşebilen enerji kaynakları olarak değerlendirildiğine dikkat çeken Tarhan, “Özellikle büyük kentlerinde bir trajedi yaşanıyor. Bu soruna maalesef kökten bir çözüm bulmakta zor oluyor. Evlerde çöplerden geri kazanılabilecek cam, karton plastik, pil, yağ gibi farklı materyaller ayrıştırılamamakta, vatandaşlar tarafından ayrı kutularda biriktirilmeye gereken özen gösterilmemektedir. Mezitli Belediyesi olarak bu konuda gereken bilinçlendirme ve malzeme temini konusunda destek vermeye gayret gösteriyoruz. Konut ve işyerlerine gereken gereçlerden, kutulardan temin ediliyor pilot mahallelerde özel uygulama yapılıyor, çöplerin kaynağından ayrıştırılarak tamamının geri dönüştürülebilmesi için çaba sarf ediliyor. Okullarda, zaman zaman sivil toplum kuruluşları ile birlikte eğitimler veriliyor. Hatta Mezitli Belediyesi olarak birlikte proje geliştirdiğimiz bir sivil toplum kuruluşu Floransa’dan bu konuda ödül aldı” dedi.

Geri dönüşüm konusunu sürekli olarak gündemde tutmaya çaba sarf ettiklerini vurgulayan Başkan Tarhan, “Mezitli Belediyesi geri dönüşüm konusunu sürekli gündeminde tutarak ekonomiye geri kazandırılacak atıklar konusunda vatandaşın daha duyarlı olmasını istiyor. Bu konuda vatandaşlar gerekli duyarlılığı göstermediği için çöp konteynerlarına atılan çöplerdeki organik atıklar dışındaki değerlendirilebilecek atıklar Mersin’de bir sektör olarak ‘sağlıksız koşullar altında’ uygun olmayan araçlarda toplanarak bazı kişilerin gelir sağlamasına yol açmaktadır” diye konuştu.

Özellikle korona virüsün etkilerinin yoğun olarak hissedildiği günümüzde, geri dönüşümde çalışanların maske takması, kullanılan maskenin ayrı bir yere atılarak çöpe karıştırılmaması gerektiğine dikkat çeken Tarhan, çevrenin korunması ve ekonomiye katkı sağlanması için geri kazanılabilir atıklar konusunda vatandaşın sorumluluk alarak daha duyarlı olması gerektiğini belirtti. Tarhan, metropol kentlerin tamamında büyük sorun olarak ortaya çıkan bu olayın sosyal, ekonomik, toplum, sağlık yönlerinden değerlendirilerek, belediye vatandaş sivil toplum kuruluşları ile yapılacak işbirliği çerçevesinde mutlaka çözülmesi gerektiğini ifade etti.