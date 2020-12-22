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Aktüel Metruk ev çıkan yangının ardından çöktü
Aktüel

Metruk ev çıkan yangının ardından çöktü

Yeniakit Publisher
2020-12-22 00:47:31 -
Metruk ev çıkan yangının ardından çöktü

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki bir metruk evde çıkan yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Haşim İşcan Caddesi Doyuran Sokak'taki metruk evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı.

Alevleri fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, 4 itfaiye aracıyla yangına müdahale etti.

Metruk ev, ekiplerin yangını söndürmesinin ardından çöktü.

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