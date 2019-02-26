0553 313 94 23

Metin Külünk’ten “İstanbul” şiiri

AK Parti İstanbul Eski Milletvekili Metin Külünk, Hakkari’de düzenlenen ‘Okullar Arası Şiir Yarışması’nda kendi yazdığı “İstanbul” isimli şiirini okuyunca duygusal anlar yaşandı.

26 Şubat 2019 Salı 16:03
Metin Külünk’ten “İstanbul” şiiri

AK Parti İstanbul Eski Milletvekili Metin Külünk, Hakkari’de düzenlenen ‘Okullar Arası Şiir Yarışması’nda kendi yazdığı “İstanbul” isimli şiirini okuyunca duygusal anlar yaşandı.


Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı gençlik merkezine ait spor salonunda düzenlenen ‘Okular Arası Şiir Okuma Yarışması’na AK Parti 24-25-26. dönem İstanbul Milletvekili Metin Külünk, AK Parti Hakkari Belediye Başkan Adayı Cüneyt Epcim, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cemal Adıyaman ve partililer de katıldı. Burada bir konuşma yapan Metin Külünk, 23 yıl önce şehit olan güvenlik korucusunun kızı tarafından babası Yusuf Adıyaman adına açtığı kütüphaneyi gezmek için geldiklerini söyledi. Külünk, “Şehit kızımızın daveti üzerine buraya geldik. Okullar Arası Şiir Yarışmasının da yapıldığını öğrenince size uğradık. Biz şiiri duyunca dayanamayız. Çünkü şiir hayattır. Şiir kalptir. Şiir, insanın ruhuyla muhabbetidir. Şiir söylenmeyenlerin söylenebilmesinin adresidir. Kimi zaman tonlarca kitap okursunuz, ama okuduğunuz yüzlerce kitabın içerisindeki hiçbir cümle Nazım Hikmet’in, Necip Fazıl’ın, Sezai Karakoç’un, Cemal Süreyya’nın, İsmet Özel’in, Mehmet Akif’in şiirlerindeki iki dizedeki anlamı vermez. Çünkü şiir aslında insanın kendisidir. Bakmayın insanın şiirden uzaklaştığına, her insan başını yastığa koyduğunda yapayalnız kaldığında kendi şiiriyle buluşur. Bu nedenle şiir yarışmasını duyunca 12 yıl önce yazdığım şiirimi sizlere okumak istedim. Şiirimin adı ‘İstanbul’dur. Çünkü İstanbul bir sevda. İstanbul deli yürek. İstanbul ruhumun özgürleştiği şehir. Bunun için İstanbul’a yerleşirseniz şiirsiz yaşayamazsınız” dedi


Fon müziği eşliğinde 12 yıl evvel kaleme aldığı “İstanbul” isimli şiirini okuyan Külünk, muhteşem sesi ve yorumuyla dinleyenlere duygusal anlar yaşattı.


Gençlik merkezinde faaliyet gösteren derslikleri de gezen Metin Külünk, çekilen hatıra fotoğraflarının ardından kentten ayrıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 16:03
  1. fotoğraf
  2. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Yeni bir rejim bunalımı, yeni bir toplumsal ve siyasal buhranın yeşermemesi için 31 Mart’tan Cumhur İttifakı zafer çıkmalıdır."
    1. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:..
    2. Hindistan’ın bombaladığı köy..
    3. Bilecik’te eğitim sınıfları açılışı..
    4. Çin'de uçak motoruna atılan şans..
    5. Türk balıkçılara ateş açıldı!..
    6. Bayraklı’da CHP ve İYİ Parti tek yürek
    7. MHP lideri Devlet Bahçeli: "31 Mart..
    8. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bekayı..
    9. Zorluoğlu: "Seçime günler kala her..
    10. Rusya: "Irak’ta yatırımlarımız 10..
    11. "Adana Resmine Bak" sergisi
    12. Şehit aileleri ve gazilerden Başkan..
    13. Bahçeli: "Yeni bir rejim bunalımı,..
    14. Bahçeli: "31 Mart Mahalli İdareler..
    15. Keskin’den, Başkan Adayı Ekinci’ye övgü
    16. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bekayı..
    17. KAYÜ’de “1. İş ve Kariyer Toplantısı”..
    18. Yaralı kadına yoldan geçen doktorlar..
    19. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Allah’ın..
    20. "Eğitim Teknolojileri" ile "Ebeveyn ve..
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı