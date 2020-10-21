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Ekonomi Meteorolojinin güvenilirlik oranı yüzde 83 çıktı
Ekonomi

Meteorolojinin güvenilirlik oranı yüzde 83 çıktı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan memnuniyet anketine göre, kurum hizmetlerini kaliteli bulanların oranı yüzde 80'i buluyor - Günlük planlama yaparken Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahmin ve uyarılarını dikkate alanların oranı ise yüzde 84 oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-21 11:04:37 -
Meteorolojinin güvenilirlik oranı yüzde 83 çıktı

ANKARA (AA) - DENİZ ÇİÇEK - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) güvenilirlik oranı yüzde 83'ü bulurken, vatandaşlardan yüzde 84'ü günlük planlarını yaparken kurumun tahmin ve uyarılarını dikkate aldığını bildirdi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, MGM tarafından 26 Şubat-3 Temmuz döneminde müşteri memnuniyeti anketi gerçekleştirildi.

İnternet sitesi üzerinden yapılan anketle kurumun hizmetlerine ilişkin görüş, öneri ve beklentiler soruldu. Ankete, toplam 11 bin 561 kurum, kuruluş, sivil toplum örgütü ve vatandaş katıldı.

Ankette, katılımcılara "MGM kaliteli hizmet sunmaktadır" ifadesine ilişkin değerlendirmeleri soruldu. Bu ifade için memnuniyet oranı yüzde 80 çıktı.

Katılımcıların "MGM güvenilir bir kurumdur" ifadesi için de görüşleri alındı. Bu ifadeye katılanların oranı yüzde 83 olarak belirlendi.

"Genel Müdürlüğün görüş ve önerileri dikkate aldığına" ilişkin ifadeye katılanların oranı ise yüzde 80'i buldu.

Katılımcılara, "Günlük planlama yaparken MGM'nin tahmin ve uyarılarını dikkate alıyorum" ifadesine ilişkin görüşleri de soruldu. Bu ifadeye katılanların oranı ise yüzde 84 oldu.

- Hava durumu daha çok basından ve MGM sitesinden takip ediliyor

Ankette "www.mgm.gov.tr" sayfasını kullanışlı bulanların oranı yüzde 72 olarak çıktı.

Katılımcılara, "hava durumu bilgisine ulaşmak için kullandıkları kaynaklar" da soruldu. Buna göre, radyo, gazete ve televizyon gibi basın yayın kuruluşları ile MGM'nin internet sitesi öne çıktı. Kullanıcılar, diğer yurt içi internet uygulamaları, kurumun mobil uygulaması, diğer meteorolojik uygulamalar (Android, IOS gibi) ve yurt dışı kaynaklı internet sitelerini kullandıklarını da bildirdi.

Ankete katılanlara, "MGM dışında hava durumunu izledikleri site veya uygulamayı neden tercih ettikleri" sorusu da yöneltildi. Katılımcıların çoğu, daha çok cihazın fabrika ayarlarında mevcut olması nedeniyle başka uygulamaları kullandıklarını ifade etti.


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