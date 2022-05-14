Meteorolojiden yağış uyarısı

YENİ AKİT / ANKARA

Yarın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Perşembe gününden itibaren hava sıcaklıklarında önemli bir düşüş yaşanacağını belirterek uyarılarda bulundu. Hava tahminlerinin yarından itibaren azalmaya başlayacağını belirten Meteoroloji Genel Müdürlüğü Perşembe günü yurt genelinde düşüşlerin artacağına işaret etti. Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Hava sıcaklıklarının yarın (Pazar) iç kesimlerde biraz azalacağı, hafta başından itibaren iç ve batı kesimlerde artacağı, mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredeceği, ancak Perşembe gününden itibaren tüm yurtta hissedilir derecede azalacağı mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.” ifadeleri kullanıldı.