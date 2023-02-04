Meteorolojiden uyarı: Yarın bekleniyor

Batı Karadeniz'in batısı, Marmara, Kuzey ve Güney Ege ile Doğu Akdeniz'de yarın fırtına beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in batısı, Marmara ve Kuzey Ege'de denizde rüzgarın yarın sabah, Güney Ege'de ise öğle saatlerinden itibaren başlayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (saatte 50-75 kilometre) fırtına, zamanla 8 ila 10 kuvvetinde (saatte 75/105 kilometre) tam fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Fırtınanın, salı akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Doğu Akdeniz'de ise rüzgarın yarın sabahtan itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve pazartesi akşamdan itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.