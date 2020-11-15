  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Meteorolojiden sağanak uyarısı
Aktüel

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın doğusu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkisi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Balıkesir, Antalya, Giresun ve Trabzon çevrelerinde sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 08:57:00 -
Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yurt genelinin yarın parçalı ve çok bulutlu olması öngörülüyor. Marmara'nın doğusu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkisi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Balıkesir, Antalya, Giresun ve Trabzon çevrelerinde sağanak tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarının, mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Bazı illerde hava durumu:

BURSA: 15°C Parçalı ve bulutlu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL: 15°C Çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ: 16°C Çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR: 19°C Parçalı bulutlu

ANTALYA: 25°C Parçalı bulutlu

ANKARA: 14°C Parçalı bulutlu

TRABZON: 15°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Herşey çok güzel olacak: İstanbul Metrosu'ndan skandal görüntüler
Gündem

Herşey çok güzel olacak: İstanbul Metrosu'ndan skandal görüntüler

İstanbul metrosunda ulaşımın henüz açıklanmayan bir sebeple bir saatten uzun süre aksaması, insan kalabalıklarına yol açarak koronavirüse da..
Alın size CHP liyakati! Yaşar Okuyan'ın eşi öyle bir yere atandı ki...
Siyaset

Alın size CHP liyakati! Yaşar Okuyan'ın eşi öyle bir yere atandı ki...

CHP'li Yaşar Okuyan'ın maden mühendisi olan eşi Özlem Kaya Okuyan, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki ÜNİBEL A.Ş’de yazılım müdürü oldu...
ABD'li senatörlerden Biden'a küstah 'Karabağ' mektubu
Dünya

ABD'li senatörlerden Biden'a küstah 'Karabağ' mektubu

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) bir grup Demokrat senatör, seçilmiş Başkan Joe Biden'dan, Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanan s..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay