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Aktüel Meteorolojiden orman yangını uyarısı
Aktüel

Meteorolojiden orman yangını uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamayla Muğla ili ve ilçeleri için orman yangını uyarısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-07-16 18:56:00 -
Meteorolojiden orman yangını uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Muğla ili orman yangın risk değerlendirmesi başlığı adı altında yapılan uyarıda “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre Muğla ili genelinde 17 Temmuz 2022 Pazar günü ile 18 Temmuz Pazartesi günü akşam saatlerine kadar yüksek sıcaklık sahil kesimlerinde (38-42 derece ) iç kesimlerde (32-36 derece) ve düşük nem (%10-30) ve kuvvetli rüzgar (Kuzey ve Kuzey Doğu yönlerden 30-50 km/ hız) beklenmektedir. Beklenen sıcak ve kuru hava ile birlikte kuvvetli rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

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