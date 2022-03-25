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Aktüel Meteorolojiden o bölgeler için çığ uyarısı
Aktüel

Meteorolojiden o bölgeler için çığ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri için çığ uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-25 19:11:00 -
Meteorolojiden o bölgeler için çığ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin genelinde yüksek kar örtüsünün olduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riski tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, çığ tehlikesinin 2 Nisan saat 18.00'e kadar süreceği aktarıldı.

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