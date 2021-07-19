Meteorolojiden bayram uyarısı: Sağanak yağış geliyor

Meteorolojiden gelen hava durumu tahminine göre, Kurban Bayramı'nın ikinci gününden itibaren İstanbul dahil olmak üzere yurdun kuzey kesimlerinde yağış bekleniyor.

Tahminlere göre bayramın birinci gününde yağış beklenmiyor. Bunaltıcı sıcaklarla geçecek olan Kurban Bayramı'nın birinci gününde en yüksek sıcaklık Batman'da 45 derece olarak ölçülecek. Ankara'da 39, İstanbul'da 32, İzmir'de 31 derecelik bir hava bekleniyor.

Bayramın ikinci günü yurdu etkilemeye başlayacak olan yağışlar Marmara'nın kuzeyi ve Karadeniz kıyıları boyunca kendini gösterecek. İstanbul dahil tüm kuzey şehirlerinde 3 gün boyunca yağış bekleniyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?

Kurban Bayramı süresince en yüksek hava sıcaklıklarının İstanbul'da 31-34, Ankara'da 36-40, İzmir'de 32-36 derece olması bekleniyor. Sıcaklıkların, Antalya'da 33-36, Samsun'da 29-31, Erzurum'da 30-34 ve Diyarbakır'da 40-43 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklıkları nedeniyle, güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ila 16.00 saatlerinde yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar başta olmak üzere sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.