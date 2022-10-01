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Aktüel Meteorolojiden Batı Karadeniz için kritik uyarı: Kuvvetli geliyor
Aktüel

Meteorolojiden Batı Karadeniz için kritik uyarı: Kuvvetli geliyor

Zonguldak, Düzce, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Bolu'nun kuzey kesimlerinde yarın öğleden sonra sağanak bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-01 15:56:00 -
Meteorolojiden Batı Karadeniz için kritik uyarı: Kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 15.00 itibarıyla Zonguldak, Düzce, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Bolu'nun kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Gece yarısı sona ereceği değerlendirilen kuvvetli yağıştan kaynaklı sel ve su baskını ile yıldırım, kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

 

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