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Aktüel Meteoroloji uzmanı açıkladı: Kuvvetli sağanak geliyor
Aktüel

Meteoroloji uzmanı açıkladı: Kuvvetli sağanak geliyor

Perşembe günü Karadeniz Bölgesi'nde sağanak yağışın etkili olabileceğini belirten İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan, İstanbul için de önemli bir uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-26 20:08:00 -
Meteoroloji uzmanı açıkladı: Kuvvetli sağanak geliyor

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan, Sabah'ın sorularını yanıtladı.

Salı günü itibariyle yağışların kuvvetleneceğini belirten Dr. Deniz Demirhan, "Salı günü Orta ve Doğu Karadeniz'de sağanak yağmur olabilir. Özellikle Artvin civarlarında yağış daha kuvvetli olabilir. Çarşamba günü ise Antalya'nın doğusu ve Muğla'nın güneyinde yağmur olabilir. Burdur civarlarında da hafif yağış olma ihtimali var." dedi.

İstanbul için önemli uyarı

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan, şu ifadeleri kullandı:

"Perşembe günü ise İstanbul'da, özellikle Anadolu yakasında daha kuvvetli olabilecek bir yağmur ihtimali var. Karadeniz bölgesinde de Samsun civarlarında, Antalya'nın doğusunda, Adana, Hatay, Mersin ve Doğu Anadolu bölgesinde Hakkari'de yağmur olabilir.

Cuma günü ise Orta-Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde yağmur beklenebilir. Cumartesi günü ise Karadeniz bölgesi hariç, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu bölgelerindeki yağış biraz daha kuvvetlenebilir. Bu bölgelerdeki ve Güney Ege-Akdeniz civarlarındaki yağışları Pazar günü de takip etmek gerekir. Çünkü sağanak yağış Pazar günü de devam edebilir."

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