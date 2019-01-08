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Meteoroloji uyardı! Kuvvetli kar geliyor

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü, Aksaray ve Karaman'da yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli kar yağışının beklendiği belirterek vatandaşları uyardı.

08 Ocak 2019 Salı 14:00
Meteoroloji uyardı! Kuvvetli kar geliyor

Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Aksaray ve Karaman'da yarın sabah saatlerine kadar etkili olacak kar yağışının, gün boyu aralıklarla devam edeceği, yer yer kuvvetli gerçekleşeceği tahmininde bulunuldu.

Açıklamada, kuvvetli buzlanma ve don olayı ile yer yer tipi sebebiyle ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 14:00
  1. Karaman
  2. Aksaray
  3. kar yağışı
  4. meteoroloji

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