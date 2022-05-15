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Aktüel Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor
Aktüel

Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu'da öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-15 11:41:00 -
Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde görülecek gök gürültülü sağanağın, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman çevrelerinde gece saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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