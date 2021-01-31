Meteoroloji uyardı: Bu gece başlıyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da bu gece kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu. Öte yandan Bursa için de sarı alarm verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren güneyden kuvvetli esmeye başlayacak rüzgarların; güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.
Bursa için sarı alarm
Meteoroloji, 1 Şubat pazartesi günü 00.00'dan, 23.59' a kadar sürmesi tahmin edilen kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına için, Bursa'da ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.
İşte il il hava durumu
Marmara
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güneydoğusunda sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE -1°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 7°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ -1°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 5°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Ege
Parçalı ve çok bulutlu, İç kesimleri ile Muğla'nın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde ise yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 1°C, 9°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı
DENİZLİ 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmurlu
İZMİR 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA 7°C, 16°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
Akdeniz
Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde ise yer yer kar şeklinde görülmesi, Antalya'nın doğu ilçeleri ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli, Hatay çevrelerinde yer yer aşırı (100 kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, Kahramanmaraş çevreleri ile Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinde ise yoğun kar yağışı (10-25 cm) şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Güney ve güneybatıdan fırtına(40-70 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/saat), yüksek kesimlerde tam fırtına (90-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA 6°C, 18°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 6°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde gece saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 7°C, 14°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve çok kuvvetli yer yer aşırı olması olması bekleniyor.
ISPARTA 2°C, 10°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
İç Anadolu
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sivas çevrelerinde yer yer yoğun kar (20 cm ve üzeri) şeklinde görülmesi beklenmektedir. Rüzgarın; geney ve batısında güney ve güneybatıdan kuvveti ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ANKARA 0°C, 8°C
Çok bulutlu, gece saatlerine yağmur ve kadar karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı
ESKİŞEHİR 0°C, 10°C
Çok bulutlu, gece saatlerine yağmur ve kadar karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı
KONYA 1°C, 11°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar yağmur ve karla karışık yağmurlu
SİVAS -4°C, 2°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam ve gece saatlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
Batı Karadeniz
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 1°C, 8°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE 5°C, 16°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar yağmurlu
KASTAMONU 1°C, 10°C
Çok bulutlu, sabah saatlerine kadar karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK 8°C, 16°C
Çok bulutlu, sabah saatlerine kadar yağmurlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden fırtına(40-70 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi beklenmektedir. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 4°C, 12°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
RİZE 7°C, 14°C
Çok bulutlu, yağmurlu
SAMSUN 10°C, 14°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
TRABZON 8°C, 14°C
Çok bulutlu, yağmurlu
Doğu Anadolu
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güneyinde yer yer yoğun kar şeklinde görüleceği bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey ve batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -7°C, 1°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
HAKKÂRİ -4°C, 1°C
Çok bulutlu ve yarın kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
KARS -5°C, 1°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
VAN -6°C, 3°C
Çok bulutlu ve yarın kar yağışlı
Güneydoğu Anadolu
Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güneyinde yağmur ve sağanak, kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere kuvvetli yağmur(21-50 kg/m²), yükseklerinde yoğun kar yağışı (20 cm ve üzeri) şeklinde olması bekleniyor.
DİYARBAKIR 1°C, 3°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli ve yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
GAZİANTEP 1°C, 7°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
SİİRT 2°C, 4°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli ve yüksekleri yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
ŞANLIURFA 5°C, 9°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.