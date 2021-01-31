Meteoroloji uyardı: Bu gece başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren güneyden kuvvetli esmeye başlayacak rüzgarların; güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

Bursa için sarı alarm

Meteoroloji, 1 Şubat pazartesi günü 00.00'dan, 23.59' a kadar sürmesi tahmin edilen kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına için, Bursa'da ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

İşte il il hava durumu

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güneydoğusunda sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE -1°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ -1°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 5°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Ege

Parçalı ve çok bulutlu, İç kesimleri ile Muğla'nın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde ise yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 9°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

DENİZLİ 6°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmurlu

İZMİR 6°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA 7°C, 16°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

Akdeniz

Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde ise yer yer kar şeklinde görülmesi, Antalya'nın doğu ilçeleri ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli, Hatay çevrelerinde yer yer aşırı (100 kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, Kahramanmaraş çevreleri ile Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinde ise yoğun kar yağışı (10-25 cm) şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Güney ve güneybatıdan fırtına(40-70 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/saat), yüksek kesimlerde tam fırtına (90-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 6°C, 18°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 6°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde gece saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 7°C, 14°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve çok kuvvetli yer yer aşırı olması olması bekleniyor.

ISPARTA 2°C, 10°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

İç Anadolu

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sivas çevrelerinde yer yer yoğun kar (20 cm ve üzeri) şeklinde görülmesi beklenmektedir. Rüzgarın; geney ve batısında güney ve güneybatıdan kuvveti ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA 0°C, 8°C

Çok bulutlu, gece saatlerine yağmur ve kadar karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

ESKİŞEHİR 0°C, 10°C

Çok bulutlu, gece saatlerine yağmur ve kadar karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

KONYA 1°C, 11°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar yağmur ve karla karışık yağmurlu

SİVAS -4°C, 2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam ve gece saatlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Batı Karadeniz

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 1°C, 8°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE 5°C, 16°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar yağmurlu

KASTAMONU 1°C, 10°C

Çok bulutlu, sabah saatlerine kadar karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK 8°C, 16°C

Çok bulutlu, sabah saatlerine kadar yağmurlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden fırtına(40-70 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi beklenmektedir. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 4°C, 12°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

RİZE 7°C, 14°C

Çok bulutlu, yağmurlu

SAMSUN 10°C, 14°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

TRABZON 8°C, 14°C

Çok bulutlu, yağmurlu

Doğu Anadolu

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güneyinde yer yer yoğun kar şeklinde görüleceği bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey ve batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -7°C, 1°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

HAKKÂRİ -4°C, 1°C

Çok bulutlu ve yarın kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

KARS -5°C, 1°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

VAN -6°C, 3°C

Çok bulutlu ve yarın kar yağışlı

Güneydoğu Anadolu

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güneyinde yağmur ve sağanak, kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere kuvvetli yağmur(21-50 kg/m²), yükseklerinde yoğun kar yağışı (20 cm ve üzeri) şeklinde olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 1°C, 3°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli ve yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

GAZİANTEP 1°C, 7°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT 2°C, 4°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli ve yüksekleri yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 5°C, 9°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.