Meteoroloji haftalık tahmini paylaştı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile haftalık hava tahminini açıkladı.
YENİ AKİT ANKARA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile haftalık hava tahminini açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Haftalık Hava Tahmini (21 - 27 Temmuz 2022) Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri altında, Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor” denildi.