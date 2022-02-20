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Gündem Meteoroloji, günler sürecek kar yağışı beklenen illeri açıkladı
Gündem

Meteoroloji, günler sürecek kar yağışı beklenen illeri açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, günler sürecek kar yağışının beklendiği bölge illeri açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-20 08:40:00 -
Meteoroloji, günler sürecek kar yağışı beklenen illeri açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, yeni haftayla birlikte birçok ilde sağanak yağış ve kar yağışı etkili olacak.

Haftanın ilk gününde İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa başta olmak üzere birçok ilde sağanak yağış bekleniyor.

Haber7'nin aktardığına göre, yağışların Marmara, Ege, Karadeniz ve Akdeniz'de etkili olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz bölgesinde ise kar var. Kar yağışının Erzurum, Ağrı ve Hakkari çevrelerinde etkili olacağı belirtiliyor.

Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri de yağış yurdun birçok bölgesinde devam edecek.

22 Şubat Salı günü Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde sağanak yağışın çok kuvvetli olması bekleniyor. Çarşamba günü yağışlar devam edecek.

Perşembe günü ise Ege'nin iç kesimlerinde yağışların kara dönmesi bekleniyor.

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