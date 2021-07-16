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Aktüel Meteoroloji duyurdu! Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?
Aktüel

Meteoroloji duyurdu! Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı haritaya göre Kurban Bayramı'nda yurdun büyük bölümünde kavurucu sıcaklar hakim olacak. Ankara'da 40 dereceye dayanan sıcaklar, İstanbul'da 32 derece dolaylarında hissedilecek.

Yeniakit Publisher
2021-07-16 13:12:00 -
Meteoroloji duyurdu! Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?

Meteoroloji’nin tahminlerine göre 9 gün sürecek bayram tatilinde yurdu yağışsız ve sıcak bir hava bekliyor.

Tahminlere göre bayram boyunca yurtta yağış beklenmezken, Ankara’da sıcaklıklar 39 dereceye ulaşacak. İstanbul’da 30-32 derece dolaylarında seyredecek olan hava sıcaklıkları, İzmir’de en yüksek 37 derece olacak.

Bayram tatilini en sıcak geçirecek şehirler Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alacak. Bayramın birinci gününde Şanlıurfa’da 45 derecelik sıcaklık bekleniyor, Batman ve Diyarbakır’da da 43 derecelik yoğun bir sıcak hissedilecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ordu, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

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