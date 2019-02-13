0553 313 94 23

Mesut Özil'e kötü haber!

İngiliz ekibi Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan BATE Borisov maçı kadrosuna alınmadı.

13 Şubat 2019 Çarşamba 22:59
Mesut Özil'e kötü haber!

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında BATE Borisov'la karşı karşıya gelecek Arsenal'de kadro açıklandı.

Son haftalarda yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle forma şansı bulmakta güçlük çeken Mesut Özil, BATE Borisov maçı kadrosuna dahil edilmedi.

Türk asıllı Alman yıldızın son dönemde yaşadığı sakatlık sorunları İngiliz basının tepkisini çekmiş ve Özil'in takımdan ayrılacağına yönelik iddialar ortaya atılmıştı.

Bu sezon Arsenal formasıyla toplam 18 maça çıkan Mesut, 4 gol, 2 asistlik katkı yaptı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 22:59
  1. Arsenal
  2. premier lig
  3. ingiltere
  4. Mesut Özil
  5. BATE Borisov

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursa’da korku dolu gece
    1. Bursa’da korku dolu gece
    2. Haiti’deki bir hapishanenin bütün..
    3. Tunceli’de 13-18 Şubat arasında..
    4. ABD'de Ilhan Omar'a anti-semitizm..
    5. Moldova’da büyükelçi krizi
    6. PKK, ABD'nin verdiği silahları satıyor!
    7. Şule Yüksel Şenler kimdir? Yazar Şule..
    8. Venezuelalı muhalifler PDVSA ve..
    9. Demirören Medya Grubu'ndan ayrıldı |..
    10. GÜNDEM ÖZETİ / 14 Şubat 2019
    11. Sudan Devlet Başkanı Beşir: "2019,..
    12. "İsrail ve Arap ülkeleri ortak çıkarı..
    13. Tunç Soyer'den İYİ Parti binasında..
    14. Hemzemin geçitte feci kaza: bisikletli..
    15. "Bu ülkenin insanına ve bu devlete..
    16. EYOF 2019
    17. Yemen ve BM 2019 insani yardım planını..
    18. “Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri”..
    19. Avusturya, Iraklı "kaçak" bülbülü..
    20. Soçi Zirvesi öncesi İdlib'e yoğun..
    Melih Gökçek son anket sonuçlarını açıkladı!
    Melih Gökçek son anket sonuçlarını açıkladı!
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Gebze-Halkalı Marmaray Hattı ne zaman açılıyor? Açılışa geri sayım başladı son bir ay
    Gebze-Halkalı Marmaray Hattı ne zaman açılıyor? Açılışa geri sayım başladı son bir ay
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    BM uyardı: Savaş çıkabilir