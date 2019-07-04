0553 313 94 23

Meşhur çarşaf böreğinin tadı damaklarınızı şenlendirecek | Çarşaf böreği tarifi

Geleneksel lezzetlerimizden biri olan çarşaf böreğini deneyenler bir daha vazgeçemiyorlar. El açması olmasına rağmen çok basit ve pratik bu börek, kendisine hayran bırakacak.

04 Temmuz 2019 Perşembe 15:40
Meşhur çarşaf böreğinin tadı damaklarınızı şenlendirecek | Çarşaf böreği tarifi

Çarşaf böreği, son zamanlarda çok popüler. Bu popülerliği, lezzeti ve kolay yapılıyor olmasına borçlu. İstediğiniz iç harç ile pratik bir şekilde hazırlanıp, damak tadınıza göre şekillendirebileceğiniz bir tarif. 

Malzemeler

Hamuru için;

  • 500 gr un
  • 2 su bardağı su (bir parmak boşluk kalacak şekilde doldurun)
  • 1 tatlı kaşığı tuz

İçi için;

  • 300 gr kıyma
  • yarım su bardağı sıvıyağ
  • tuz, karabiber, kekik, pul biber
  • 5 soğan

Yapılışı

Derin bir kap içerisine un, su ve tuzu alın. Suyu kontrollü şekilde ununuzun durumuna göre belirleiyn.

Hafif yapışkan bir hamur oluşunca 10 - 15 dakika kadar yoğurun.

Hamur tamamen toplandığında yarım saat kadar üzerini örterek bekletin.

Hamur dinlene kadar soğanı küçük küçük doğrayıp kıymayla kavurun. Çok pişirmeden suluyken içerisine dilediğiniz baharatları atın. Soğumaya alın.

Hamurlar dinlenince teker teker yağa bulayıp 10 dakika tekrar bekletin.

Ardından bir bezin üzerinde kenarlarını çekişitirerek hamuru büyütün.

Arasına kıymalı harcı serpiştirin ve bez yardımıyla yuvarlayın. 

Üzerine yağ sürerek 200 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 15:40
  1. çarşaf böreği
  2. çarşaf böreği tarifi
  3. çarşaf böreği nasıl yapılır
  4. kıymalı çarşaf böreği
  5. kol böreği
  6. kol böreği tarifi
  7. kol böreği nasıl yapılır
  8. kıymalı kol böreği
  9. börek tarifi
  10. kolay börek
  11. börek nasıl yapılır
  12. börek açmak
  13. el açması börek

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne diyecek?
    1. Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu..
    2. Başkentte uyuşturucu operasyonu
    3. Kur’an kursu öğrencilerine trafik..
    4. 700 TL borç için arkadaşını öldüren..
    5. Tunus’un Zarzis sahili açıklarında..
    6. Hacı adayları dualarla uğurlandı
    7. TTSO Başkanı Hacısalihoğlu,..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'de..
    9. Yürüdükleri çevreyi temizlediler
    10. AK Partili Ören’den..
    11. Gevaş’ta ‘Van Turizmine Yeni Bir..
    12. Efeler Belediyesinden ‘Çevre Film..
    13. Sağlık Bakanı Koca’dan yazar Nuri..
    14. Soylu mevkidaşı Morinov ile görüştü
    15. Hafter güçlerinin yaptığı katliamda..
    16. Hürriyet, esnaf odalarıyla bir araya..
    17. İran: “Suudi Arabistan İran petrol..
    18. Araca ve duvara çarparak durabildi!..
    19. Malatya'daki trafik kazası güvenlik..
    20. Samsung'a yanıltıcı reklam suçlaması
    21. "Amacımız taraftarı engellemek değil"
    22. Başkan Tanğlay, halk buluşmalarına..
    23. Yılmaz: "Türk dünyası ile dost değil,..
    24. Ampute Futbol Milli Takımı Kaptanı..
    25. Soylu'dan Bulgar mevkidaşına teşekkür..
    26. LGS tercihlerinde "Mesleğim Hayatım"..
    27. Madımak’ta hayatını kaybedenler..
    28. İdlib'e hava saldırısı: 4 ölü
    29. Virajı alamayıp refüje çıktı: 1 yaralı
    30. Hacı adayları dualarla uğurlandı
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    İBB’de 3 yeni atama!
    İBB’de 3 yeni atama!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”