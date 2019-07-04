Meşhur çarşaf böreğinin tadı damaklarınızı şenlendirecek | Çarşaf böreği tarifi

Çarşaf böreği, son zamanlarda çok popüler. Bu popülerliği, lezzeti ve kolay yapılıyor olmasına borçlu. İstediğiniz iç harç ile pratik bir şekilde hazırlanıp, damak tadınıza göre şekillendirebileceğiniz bir tarif.

Malzemeler

Hamuru için;

500 gr un

2 su bardağı su (bir parmak boşluk kalacak şekilde doldurun)

1 tatlı kaşığı tuz

İçi için;

300 gr kıyma

yarım su bardağı sıvıyağ

tuz, karabiber, kekik, pul biber

5 soğan

Yapılışı

Derin bir kap içerisine un, su ve tuzu alın. Suyu kontrollü şekilde ununuzun durumuna göre belirleiyn.

Hafif yapışkan bir hamur oluşunca 10 - 15 dakika kadar yoğurun.

Hamur tamamen toplandığında yarım saat kadar üzerini örterek bekletin.

Hamur dinlene kadar soğanı küçük küçük doğrayıp kıymayla kavurun. Çok pişirmeden suluyken içerisine dilediğiniz baharatları atın. Soğumaya alın.

Hamurlar dinlenince teker teker yağa bulayıp 10 dakika tekrar bekletin.

Ardından bir bezin üzerinde kenarlarını çekişitirerek hamuru büyütün.

Arasına kıymalı harcı serpiştirin ve bez yardımıyla yuvarlayın.

Üzerine yağ sürerek 200 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.