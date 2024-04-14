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Kültür - Sanat Mesai sonrası yaptığı çalışmalarla 13 kişisel sergi açtı
Kültür - Sanat

Mesai sonrası yaptığı çalışmalarla 13 kişisel sergi açtı

Yeniakit Publisher
2024-04-14 21:34:00 -
Mesai sonrası yaptığı çalışmalarla 13 kişisel sergi açtı

Tekirdağ’da polis memuru Menekşe Ağırbaş, çocukluğunda başlayan resim tutkusunu mesai saatleri dışında sürdürerek 13 kişisel sergi açtı.

Çocukluğunda ailesinin de yönlendirmesiyle resim yeteneğini keşfederek kendini geliştiren Ağırbaş, Dicle Üniversitesinde resim eğitimi aldı. Ardından 2016’da polis memuru olan Ağırbaş, ilk görev yeri Adana’dan sonra Tekirdağ’da görevini sürdürüyor. Ağırbaş, resmin kendisi için bir tutku olduğunu söyledi.

Bakış açısını geliştiriyor

Bugüne kadar 13 kişisel sergi açtığını belirten Ağırbaş, mesai sonrası atölyesinde boya, fırça ve tuval ile buluşarak yeteneğini tuvale yansıttığını ifade etti. Resim ile iş stresini üzerinden attığını dile getiren Ağırbaş “Hayatımı bir puzzle olarak görüyorum. Her an farklı şeyler yaşıyorum. Hayatımıza giren olumlu şeyler olduğu gibi olumsuz şeyler de oluyor” dedi. Ağırbaş konuşmasını şöyle sürdürdü: “Resim bir sığınak ve benim sığındığım bir liman. Orada kendi ruhumu ve zihnimi berraklaştırıp, kendimi daha iyi bir insan haline dönüştürebiliyorum. Bunun resim konusunda bana müthiş katkısı oluyor.” Resmin yeteneğinin olaylara bakış açısını geliştirdiğini dile getiren Ağırbaş, görülemeyeni görerek olayları farklı açılardan değerlendirebildiğini söyledi. Ağırbaş, resmettiği portrelerin İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında sergileneceğini sözlerine ekledi.

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