Merve Nur Eroğlu'na büyük onur - Merve Nur Eroğlu, Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen oylamada paralimpik kadınlar kategorisinde yılın sporcusu seçildi



İSTANBUL (AA) - Milli okçu Merve Nur Eroğlu, paralimpik kadınlar kategorisinde dünyada yılın sporcusu unvanına layık görüldü. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen oylamada Merve Nur Eroğlu'nun paralimpik kadınlar kategorisinde yılın sporcusu seçildiği belirtildi. Merve Nur Eroğlu, 2018 yılında Çekya'da gerçekleştirilen Avrupa Para Okçuluk Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etmişti.



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